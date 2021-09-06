Источник обозначил три конкретные даты, две из которых выпадают на осень

Решение по делу о крушении малайзийского "Боинга", рухнувшего 17 июля 2014 года в Донбассе, может быть вынесен до конца следующего года, сообщил судья. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.

Как отмечает источник, среди предполагаемых дней, в которые могут вынести решение, есть следующие даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года, передает РИА Новости, ссылаясь на судью.

Ранее нидерландская полиция опубликовала в Сети обращение к военным РФ и жителям Курска, призвав поделиться данными о зенитно-ракетной системе "Бук", заявив, что на чести армии и города имеется некое пятно. По словам адвоката Николая Пиляева, призыв полиции стал жестом отчаяния, так как у следственной группы отсутствуют доказательства о причастности ВС РФ к трагедии.