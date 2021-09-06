К программе "Миллион призов" за онлайн-голосование присоединились новые партнеры

К программе "Миллион призов" за онлайн-голосование присоединились новые партнеры
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Выигранные баллы можно потратить на мобильную связь

К акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" присоединились новые партнеры. Свои призовые баллы москвичи смогут потратить на оплату сотовой связи, покупку бытовой техники и электроники, абонемент в мобильном кинотеатре и т.п.

Стать участником акции могут все москвичи, которые проголосуют на выборах 17-19 сентября дистанционно. В период с 18 по 20 сентября среди проголосовавших онлайн будут разыгрывать 20 квартир в столице, 100 автомобилей и сертификаты до 100 тыс. баллов, где один балл равен рублю.

Использовать призовые баллы можно будет у партнеров акции, среди которых магазины продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, а также кафе, рестораны, развлекательные учреждения и пр. Список партнеров акции можно посмотреть на сайте.

Стать участником онлайн-выборов в столице могут совершеннолетние москвичи, имеющие полную подтвержденную учетную запись на портале mos.ru. До вечера 13 сентября им нужно подать заявку в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы Центризбирком проверил данные и внес избирателя в списки получателей цифрового бюллетеня.

Онлайн-голосование, как и выборы на традиционных избирательных участках состоится 17-19 сентября. Россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы, а жителям некоторых районов Москвы еще и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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