Упомянутое лицо скончалось еще несколько недель назад, сообщили в суде

Один из свидетелей по делу о малайзийском "Боинге", разбившемся 17 июля 2014 года в Донбассе, скончался. Такое заявление сделал судья Хендрик Стинхейс.

Как отмечает источник, 6 сентября возобновились слушания по делу о разбившемся лайнере. Процесс проходит в Схипхоле – особо охраняемой территории, расположенной недалеко от столицы Нидерландов.

Согласно приведенным данным, в распоряжение суда поступили документы. Их включат в досье. Речь идет об отчетах, сделанных по итогам допросов свидетелей, оценках экспертных лиц и следственного судьи, а также специалистов из бельгийской королевской военакадемии.

Судья указал, что свидетель, проходящий в деле под номером G9O81, скончался еще несколько недель назад. До этого же суд получал информацию о том, что у лица возникли серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем были выражены опасения по поводу его возможности участвовать в допросе. Об этом Стинхейс рассказал 6 сентября, выступая на заседании по делу о малайзийском "Боинге".

Судья также сообщил, что решение по делу о разбитом самолете могут вынести до конца 2022 года. Стинхейс обозначил три даты, две из которых приходятся на осень, а еще одна – на середину декабря. Cтинхейс пояснил, что намерен завершить к началу лета 2022-го рассмотрение дела по пассажирскому лайнеру. Несмотря на устоявшуюся в судах практику, которая предполагает вынесение решения спустя две недели после окончания рассмотрения, существуют такие исключения, как длительный процесс, пояснил Стинхейс.