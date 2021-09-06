Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября завершится через неделю

Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября завершится через неделю
Фото М. Денисова. Mos.ru
Заявки принимают до 23:59 13 сентября

Ровно неделя осталась у москвичей, чтобы успеть подать заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября. Заявления на регистрацию в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) принимаются до 23:59 13 сентября.

Чтобы стать участником онлайн-выборов, нужно заполнить анкету на портале mos.ru или через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Заявления смогут подать москвичи старше 18 лет, имеющие полную подтвержденную учетную запись на городском портале.

Поданные заявления поступают на проверку в ЦИК, где избирателей вносят в списки голосующих онлайн. Получить бумажный бюллетень они уже не смогут. О других уровнях защиты чистоты выборов "Утро" писало ранее. О том, как будет организована работа независимых наблюдателей, рассказали в Общественной палате столицы.

С 17 по 19 сентября зарегистрированные в ДЭГ москвичи смогут проголосовать через интернет за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва. Кроме того, жители районов Вешняки, Ивановское, Новогиреево, Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – муниципальных депутатов.

Все участники онлайн-голосования в Москве будут участвовать в розыгрыше призов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".

Детали об онлайн-голосовании можно уточнить в специальном разделе mos.ru.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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