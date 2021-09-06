Агломерации должны дать импульс устойчивому развитию в масштабах региона и всей страны

Новые города в Сибири должны стать центром притяжения россиян из других регионов страны и соотечественников из-за рубежа. Поэтому создавать их нужно там, где есть ресурсная база, удобная логистика и потенциал развития. Об этом заявил министр обороны РФ, председатель Русского географического общества Сергей Шойгу.

Ранее он предложил построить в Сибири научно-промышленные центры с населением 300 тыс. до 1 млн человек. В РБК попросили министра пояснить, где и с какой целью он предлагает возвести новые города.

"Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны",

– подчеркнул Шойгу, отвечая на вопрос журналистов.

Например, на территории между Братском и Красноярском есть залежи меди, алюминия, редкоземельных металлов, а также возможности для их глубокой переработки. Соответственно, в этих краях можно организовать промышленный центр "Медь и электротехника" и "Алюминиевую долину".

"В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля",

– считает Шойгу. Около Канска можно устроить углехимическое производство пластика, около Лесосибирска – создать кластер "Лес и строительные материалы".

По словам Шойгу, успешные примеры создания подобных агломераций в нашей истории есть – это "Набережные Челны с КамАЗом", "Тольятти с "Жигулями", Братск, Магнитогорск и др. Понятно, что сейчас не советские времена, поэтому для реализации подобных проектов необходимо объединение государственного и частного капиталов. Задача властей при этом – обеспечить транспортную доступность территории и стимулы для инвесторов.

Ранее идею Шойгу о строительстве городов в Сибири оценили эксперты.