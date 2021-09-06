Иностранцы явно не были готовы к такому путешествию

Курьезный случай произошел с двумя работниками таможни Кибартайского железнодорожного поста. Литовцы никак не ожидали, что из-за оплошности коллег, им придется отправиться в незапланированную поездку на территорию Российской Федерации.



Забавный инцидент случился в последний рабочий день прошлой недели. Широкую огласку произошедшее получило только сегодня, в понедельник. Итак, 3 сентября примерно в 13:00 литовские погранцы проводили осмотр вагона, который перевозит почту по маршруту Москва – Калининград.

Внезапно поезду дали отмашку, и он продолжил свой путь на территорию Калининградской области. В итоге, для того чтобы вызволить граждан Литвы из ошибочной "депортации", пришлось подключать российских и литовских дипломатов.

На выручку пришел МИД РФ. По запросу Таможенной службы Литвы работники главного внешнеполитического ведомства нашей страны помогли перепуганным литовским таможенникам отправиться на родину. Европейцы вернулись восвояси уже в воскресенье, 5 сентября, в 14:00, пишет издание "Спутник. Литва".

При этом сотрудники правоохранительных органов Литвы уже объявили об инициации расследования. Местная таможня будет выяснять детали и обстоятельства произошедшего.

Кстати, недавно стало известно, что нашу страну затронул транспортный коллапс с Литвой. На границе в Калининградской областью скопилась целая сотня фур.