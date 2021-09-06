Военные и силовики начали получать единовременную выплату

Военные и силовики начали получать единовременную выплату
Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Кабмин обеспечил решения, принятые на Съезде "Единой России"

С 6 сентября военнослужащие и силовики начали получать единовременную выплату. Речь о 15 тысячах рублей, перечислить которые постановил президент РФ Владимир Путин в ходе Съезда "Единой России".

О том, что деньги начали поступать получателям, сообщил в понедельник, 6 сентября, глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на Съезде партия "Единая Россия",

– пояснил премьер. Он подчеркнул, что деньги предусмотрены для всех категорий военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, а также сотрудников правоохранительных органов. Сумма не зависит от должностей, званий и размера ежемесячного довольствия – все получат по 15 тысяч рублей. Причем из этих денег нельзя изымать средства в рамках командирских взысканий или судебных решений.

"Одинаковая выплата – это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше",

– высказался первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев.

Вопрос финансовой поддержки военных и полицейских президент обсудил с представителями "Единой России" в августе. Глава государства также поручил депутатам Госдумы VIII созыва предусмотреть в бюджете на 2022-23 г.г. повышенную индексацию денежного довольствия силовиков.

Единовременное денежное пособие выделено также всем пенсионерам России, в том числе военным. Большинство из них уже получили в сентябре дополнительно к пенсии по 10 тысяч рублей.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей