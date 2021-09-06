Кабмин обеспечил решения, принятые на Съезде "Единой России"

С 6 сентября военнослужащие и силовики начали получать единовременную выплату. Речь о 15 тысячах рублей, перечислить которые постановил президент РФ Владимир Путин в ходе Съезда "Единой России".

О том, что деньги начали поступать получателям, сообщил в понедельник, 6 сентября, глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на Съезде партия "Единая Россия",

– пояснил премьер. Он подчеркнул, что деньги предусмотрены для всех категорий военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, а также сотрудников правоохранительных органов. Сумма не зависит от должностей, званий и размера ежемесячного довольствия – все получат по 15 тысяч рублей. Причем из этих денег нельзя изымать средства в рамках командирских взысканий или судебных решений.

"Одинаковая выплата – это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше",

– высказался первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев.

Вопрос финансовой поддержки военных и полицейских президент обсудил с представителями "Единой России" в августе. Глава государства также поручил депутатам Госдумы VIII созыва предусмотреть в бюджете на 2022-23 г.г. повышенную индексацию денежного довольствия силовиков.

Единовременное денежное пособие выделено также всем пенсионерам России, в том числе военным. Большинство из них уже получили в сентябре дополнительно к пенсии по 10 тысяч рублей.