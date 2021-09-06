Некоторые методы связаны с обращением к своему подсознанию

Наверняка каждый хоть раз сталкивался с подобной проблемой – какую-то нужную вещь не удается найти долгое время. Кажется, будто она провалилась сквозь землю. Существуют определенные ритуалы, нацеленные на то, чтобы отыскать "потеряшку".

Способ №1. Если вы никак не можете найти тот или иной предмет, наденьте халат шиворот-навыворот, обвяжите вокруг себя пояс красного цвета, после чего начните подметать пол. Якобы в процессе работы вы наткнетесь на эту вещь.

Способ №2. Вам понадобится красная нитка или носовой платок. Перевяжите ножку стола, а затем произнесите вслух: "Чур-чур, поиграл и назад отдай!". Суеверные люди считают, что в скором времени пропажа найдется.

Способ №3. Еще один метод связан с обращением к своему подсознанию, которое наверняка помнит, куда вы положили нужный предмет. Чтобы ритуал подействовал, необходимо сделать следующее: попросите свои глаза показать, где находится потерянная вещь. После этого вы скорее всего обнаружите пропажу, ведь ноги сами приведут вас к ней.

Способ №4. На помощь придет заклинание "Вместе обретем сейчас". Произносите данную фразу, пока бродите по комнатам. Спустя некоторое время в голове возникнет картинка того места, где на данный момент находится предмет.

Способ №5. Некоторые советуют помолиться (например, Николаю Чудотворцу). Считается, что святые помогут отыскать необходимую вещь.

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