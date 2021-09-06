Предмет кухонного обихода станет как новый

После длительного использования внешний вид разделочной доски становится не очень привлекательным. Кроме того, изделие впитывает в себя запахи продуктов, из-за чего начинает дурно пахнуть. Избавиться от этой проблемы под силу каждой хозяйке.

Многие не желают использовать сильнодействующую бытовую химию, поэтому рассмотрим только народные методы.

Способы очищения разделочной доски

1. На помощь придет пищевая сода – одно из самых универсальных средств в быту. Залейте продукт небольшим количеством воды – так, чтобы получилась своеобразная густая паста. Нанесите смесь на поверхность доски и оставьте на пару минут. После этого просто промойте изделие под проточной водой. От неприятного запаха не останется и следа.

2. Вам понадобится сырой картофель. Измельчите его с помощью терки, после чего полученные картофельные "стружки" положите на разделочную доску. По истечении 15 минут очистите предмет кухонного обихода. Данный метод тоже нацелен на то, чтобы избавиться от зловоний.

3. В том случае, если на доске появились дефекты и она стала шероховатой, возьмите наждачную бумагу. Шлифовка производится вдоль древесных волокон. По завершении работы обязательно протрите доску влажной тряпкой и оставьте ее высыхать. Итог порадует каждую хозяйку – поверхность изделия станет более гладкой.

4. Для улучшения внешнего вида разделочной доски можно использовать зубную пасту. Для этого нанесите средство на предмет кухонного обихода. После этого тщательно промойте изделие. Лишнюю влагу уберите с помощью бумажного полотенца.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как применять соль в быту. Этим средством можно не только очистить разделочную доску, но и вернуть блеск посуде.