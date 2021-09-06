Нидерланды все еще надеются заслушать их показания на процессе

Москва отказала гаагскому суду в допросе граждан России, которые проходят по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает "Укринформ".

Речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Олеге Пулатове, Сергее Дубинском. Также на слушания не явился и украинец Леонид Харченко.

Председательствующий на процессе в Нидерландах судья Хендрик Стинхейс заявил, что власти РФ отказали в допросе своих граждан. В то же время в Киеве сообщили, что не обладают информацией о местонахождении Харченко.

Тем не менее, подчеркнул Стинхейс, все эти граждане, которых обвиняют в причастности к гибели пассажирского самолета, имеют право выступить в суде.

Он добавил, что намерен изучить дополнительные материалы, предоставленные следствием: допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.

Также сегодня стало известно о смерти одного из свидетелей по делу, известного как G9O81. По словам Стинхейс, он скончался в результате тяжелой болезни. Позже в понедельник, 6 сентября, пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк раскрыл личность этого человека. Им оказался свидетель со стороны Пулатова. Данного эксперта требовала допросить защита россиянина, передает РИА "Новости".

Судебные вердикты могут быть вынесены до конца 2022 года.

