Москва отказала суду в Гааге в допросе россиян из дела о гибели "Боинга" MH17

Москва отказала суду в Гааге в допросе россиян из дела о гибели "Боинга" MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Нидерланды все еще надеются заслушать их показания на процессе

Москва отказала гаагскому суду в допросе граждан России, которые проходят по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает "Укринформ".

Речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Олеге Пулатове, Сергее Дубинском. Также на слушания не явился и украинец Леонид Харченко.

Председательствующий на процессе в Нидерландах судья Хендрик Стинхейс заявил, что власти РФ отказали в допросе своих граждан. В то же время в Киеве сообщили, что не обладают информацией о местонахождении Харченко.

Тем не менее, подчеркнул Стинхейс, все эти граждане, которых обвиняют в причастности к гибели пассажирского самолета, имеют право выступить в суде.

Он добавил, что намерен изучить дополнительные материалы, предоставленные следствием: допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.

Также сегодня стало известно о смерти одного из свидетелей по делу, известного как G9O81. По словам Стинхейс, он скончался в результате тяжелой болезни. Позже в понедельник, 6 сентября, пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк раскрыл личность этого человека. Им оказался свидетель со стороны Пулатова. Данного эксперта требовала допросить защита россиянина, передает РИА "Новости".

Судебные вердикты могут быть вынесены до конца 2022 года.

Источник: Укринформ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость307147
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Самолет еще не вылетел, а америкосы уже обвинили РФ в катастрофе.
Гость308409
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Скоро все укропы повинные в смерти детей Домбаса после того как господь с помощью кое кого бросит их гореть в аду и мука вечными маятся без возможности вновь родиться в новом теле.
трепанатор черепов
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Хрен с этим камнем. Но вот эти "патриоты" кроме кладбища на площади хоть что нибудь создали?
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