Москвичам рассказали о строительстве двух новых участков СВХ

Москвичам рассказали о строительстве двух новых участков СВХ
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН Москва
В рамках проекта было построено более 12 километров дорог

Сегодня, 6 сентября, Сергей Собянин запустил движение по новому участку Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и развязки на пересечении трассы с проспектом Мира. 

Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, на этих двух участках было построено уже порядка 12 километров дорог и девять искусственных сооружений. Среди них шесть эстакад, путепровод, подземный пешеходный переход около станции МЦК "Белокаменная". 

Также на прилегающей к участкам территории было уложено более 9 гектаров газона, высажено 1,7 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников. К концу текущего года планируется установить около шести тысяч километров защитных экранов вдоль МЦК и произвести реконструкцию двух подземных переходов, расположенных в районе Ярославского шоссе, д. 2с1 и в районе проспекта Мира, д. 222с1. В планах также обустройство 7,1 тысячи гектаров газона и посадка 550 деревьев и кустарников. 

Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова добавила, что инженерные сооружения, входящие в состав развязки, пересекают пути Ярославского направления Московской железной дороги трижды. Так как данное направление является одним из наиболее загруженных, инженеры подошли к решению этой проблемы нестандартным способом. 

"Разветвленная железнодорожная инфраструктура в этом месте не позволила применить традиционный метод надвижки", 

– объяснила Анна Дмитриевна.

При строительстве каждую опору индивидуально вписывали в пространство между железнодорожными путями. Из-за того, что пролетное строение имеет разную ширину, процесс надвижки был усложнен. 

Инженеры нашли решение, применив метод продольной надвижки на упруго-проседающих опорах. Благодаря этому компенсируется неравномерность нагрузки на опоры, что позволяет сохранить баланс пролетного строения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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