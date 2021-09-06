В рамках проекта было построено более 12 километров дорог

Сегодня, 6 сентября, Сергей Собянин запустил движение по новому участку Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и развязки на пересечении трассы с проспектом Мира.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, на этих двух участках было построено уже порядка 12 километров дорог и девять искусственных сооружений. Среди них шесть эстакад, путепровод, подземный пешеходный переход около станции МЦК "Белокаменная".

Также на прилегающей к участкам территории было уложено более 9 гектаров газона, высажено 1,7 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников. К концу текущего года планируется установить около шести тысяч километров защитных экранов вдоль МЦК и произвести реконструкцию двух подземных переходов, расположенных в районе Ярославского шоссе, д. 2с1 и в районе проспекта Мира, д. 222с1. В планах также обустройство 7,1 тысячи гектаров газона и посадка 550 деревьев и кустарников.

Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова добавила, что инженерные сооружения, входящие в состав развязки, пересекают пути Ярославского направления Московской железной дороги трижды. Так как данное направление является одним из наиболее загруженных, инженеры подошли к решению этой проблемы нестандартным способом.

"Разветвленная железнодорожная инфраструктура в этом месте не позволила применить традиционный метод надвижки",

– объяснила Анна Дмитриевна.

При строительстве каждую опору индивидуально вписывали в пространство между железнодорожными путями. Из-за того, что пролетное строение имеет разную ширину, процесс надвижки был усложнен.

Инженеры нашли решение, применив метод продольной надвижки на упруго-проседающих опорах. Благодаря этому компенсируется неравномерность нагрузки на опоры, что позволяет сохранить баланс пролетного строения.