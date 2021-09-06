Прокуратура Подмосковья проверит жалобы на воспитательницу детсада

По имеющейся версии, женщина издевалась над ребенком

Сотрудники прокуратуры Московской области проведут дополнительную проверку после обращения жительницы Одинцово, которая пожаловалась на воспитательницу своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее появилась информация, что работница местного детского сада жестоко обращалась с 5-летним ребенком. Женщина перематывала руки мальчика скотчем из-за того, что тот отказывался спать. В итоге родительница малыша обратилась в полицию.

Тогда матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела. Сейчас же прокуратура отменила незаконные постановления, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".