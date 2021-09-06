Прокуратура Подмосковья проверит жалобы на воспитательницу детсада

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Сотрудники прокуратуры Московской области проведут дополнительную проверку после обращения жительницы Одинцово, которая пожаловалась на воспитательницу своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее появилась информация, что работница местного детского сада жестоко обращалась с 5-летним ребенком. Женщина перематывала руки мальчика скотчем из-за того, что тот отказывался спать. В итоге родительница малыша обратилась в полицию.
Тогда матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела. Сейчас же прокуратура отменила незаконные постановления, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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