Шмелева предложила создать новую модель аспирантуры

Шмелева предложила создать новую модель аспирантуры
Елена Шмелева. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Она высказала инициативу снять двойную регламентацию с молодых ученых

Сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева полагает, что новая модель российской аспирантуры должна подразумевать более высокую мобильность учащихся как внутри страны, так и за рубежом. Своими идеями она поделилась с молодыми учеными Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" во время визита в Санкт-Петербург. 

Она полагает, что нужно разработать государственные требования, которые повысят интерес молодежи к научной деятельности. Для этого можно предоставить право некоторым образовательными организациями реализовывать собственные аспирантские программы.

Шмелева отметила, что дополнительная нагрузка не позволяет большинству аспирантов нормально заниматься наукой, из-за этого защитить диссертацию без задержек по срокам удается только 9% ученым.

Общественник указала, что за последние девять лет количество научных организаций, выполняющих подготовку аспирантов, сократилось в полтора раза. 

"Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль", – приводятся ее слова на сайте партии "Единая Россия". 

Она отметила, что подходы к аттестации аспиранта тоже требуют изменений. 

Шмелева регулярно проводит встречи с гражданами, политиками и экспертами для сбора инициатив в сфере образования, которые можно будет добавить к "народной программе" ЕР. По предложению Президента РФ Владимира Путина общественник включена в федеральную пятерку списка "Единой России". Она приняла предложение участвовать в выборах в Госдуму. 

Источник: ER.RU ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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