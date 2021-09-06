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Рябину не зря считают магическим деревом. Благодаря ей узнавали свое будущее, судили о том, какой будет погода зимой и осенью. Также наши предки использовали ягоды, чтобы избавиться от головных болей, простуды и многих других заболеваний. Кто-то даже верил, что огненные ягоды рябины обладают невероятной мистической силой.
Считалось, что если листья на рябине начали рано желтеть и опадают уже летом, тогда зима будет суровой и ранней. А в случае, если цветы начали опадать еще до того момента, как успели раскрыться, тогда зима наступит позднее обычного.
К особенно морозному февралю нужно готовиться, если листья вянут прямо на ветках, при этом не опадая.
А если ягоды созрели рано, и дерево усыпано ими, тогда зима весна будет поздней.
Если хотите сохранить красоту и здоровья надолго, тогда обязательно посадите рябину во дворе или же сделайте себе бусы из созревших ягод. Считалось, что три осадных во дворе дерева защитят дом от пожаров и краж. А девушкам, которые хотят поскорее выйти замуж, нужно подарить букет, в котором будут ягоды рябины.
Не спешите расстраиваться, если рассыпали ягоды рябины. Это хороший знак, сулящий счастье и благополучие.
Когда устали от постоянных головных болей, просто съешьте несколько ягод рябины. Целебные плоды избавят от мигрени.
Настойка из ягод рябины поможет забыть о болях в животе и укрепит иммунитет.
Сок рябины способен поставить на ноги даже тяжелобольных людей, а если приложить размятые ягоды к ране, кровотечение тут же остановится.
Рябина также способна укрепить иммунитет и победить простуду.
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