Россиянам напомнили о доплатах к пенсии

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О праве ряда россиян на доплаты к пенсии рассказал сотрудник
НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.
Специалист перечислил случаи, в которых пенсионеру полагаются дополнительные деньги. Материальную помощь россияне могут получить в случае потери кормильца.
Выплаты пенсионерам назначают и в том случае, если он
содержит нетрудоспособных родных – речь идет о детях, родителях, супругах,
внуках и т.д. Чтобы начать получать материальную помощь, нужно обратиться с
соответствующими документами в МФЦ либо в пенсионный фонд. Специалист отметил,
что выплата за каждого иждивенца – это одна треть фиксированной части страховой
пенсии. При этом максимум – 100 процентов. На текущий момент сумма составляет
чуть больше 6 тысяч рублей. Пенсию повышают и тем, кому исполнилось 80
лет.
На выплату вправе претендовать те, у кого погибли или пропали без вести родственники (на службе или при боевых действиях). Речь идет о сумме в 1 тысячу 752 рубля.
Родителям и женам погибших защитников Советского Союза платят по 4 тысячи 378 рублей ежемесячно. Также на доплату имеют право родные погибших героев СССР и РФ, а также тех, кто является полным кавалером ордена Славы, сообщил эксперт в беседе с "Прайм".
Если человек, у которого были пенсионные накопления в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, умер, то родные могут унаследовать эти деньги, отмечает RT.
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