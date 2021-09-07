Россиянам напомнили о доплатах к пенсии

В соответствии с госпрограммами в некоторых случаях положена материальная поддержка

О праве ряда россиян на доплаты к пенсии рассказал сотрудник НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.



Специалист перечислил случаи, в которых пенсионеру полагаются дополнительные деньги. Материальную помощь россияне могут получить в случае потери кормильца.

Выплаты пенсионерам назначают и в том случае, если он содержит нетрудоспособных родных – речь идет о детях, родителях, супругах, внуках и т.д. Чтобы начать получать материальную помощь, нужно обратиться с соответствующими документами в МФЦ либо в пенсионный фонд. Специалист отметил, что выплата за каждого иждивенца – это одна треть фиксированной части страховой пенсии. При этом максимум – 100 процентов. На текущий момент сумма составляет чуть больше 6 тысяч рублей. Пенсию повышают и тем, кому исполнилось 80 лет.

На выплату вправе претендовать те, у кого погибли или пропали без вести родственники (на службе или при боевых действиях). Речь идет о сумме в 1 тысячу 752 рубля.

Родителям и женам погибших защитников Советского Союза платят по 4 тысячи 378 рублей ежемесячно. Также на доплату имеют право родные погибших героев СССР и РФ, а также тех, кто является полным кавалером ордена Славы, сообщил эксперт в беседе с "Прайм".

Если человек, у которого были пенсионные накопления в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, умер, то родные могут унаследовать эти деньги, отмечает RT.