Способ снизить плату за ЖКХ подсказали в Счетной палате

Способ снизить плату за ЖКХ подсказали в Счетной палате
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
На отопление предлагается поставить индивидуальные счетчики

В России нужно изменить систему учета энергоэффективности жилых домов. Если каждый потребитель будет платить за тепло, которое получает он лично, это позволит и государству сберечь ресурсы, и гражданам сэкономить на счетах за услуги ЖКХ. В этом убеждена аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Сейчас в подавляющем большинстве многоквартирных домов в России учет тепла ведется на входе в дом. При этом кому-то жарко, и он открывает окна, отапливая улицу, кому-то всегда холодно, кто-то утеплил полы, а у кого-то сквозняки гуляют по щелям. Но за отопление платят все одинаково – по среднему.

По мнению Натальи Труновой, такой подход нужно срочно изменить. На системах отопления необходимо установить индивидуальные системы учета, как на электричество, чтобы жильцы платили только за то, что получили. И в идеале нужна возможность регулировать температуру в пределах установленного "коридора".

"У нас несколько лет назад вводились счетчики на воду или на электричество – теперь все по ним платят, чтобы сэкономить. У граждан должен быть мотив",

– приводит Общественная служба новостей слова аудитора.

Как отметила представитель Счетной палаты, в среднем россияне сейчас отдают за услуги ЖКХ 5 тысяч рублей в месяц, или чуть более десятой части своих доходов. При этом французам и англичанам вода, свет и тепло обходятся еще дороже – около 14%, передает РИА "Новости", а американцы за жилищно-коммунальное хозяйство отдают 9% ежемесячного заработка.

В России очередное повышение коммунальных тарифов произошло летом. С 1 июля жители разных регионов стали платить за ЖКУ на 3-4% больше. Между тем многие граждане не платят за коммуналку – долги в этой сфере достигают миллиардов рублей только на Северном Кавказе.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Гость307147
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