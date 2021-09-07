Оригинальный способ: как погладить постельное белье без утюга

Оригинальный способ: как погладить постельное белье без утюга
Фото: pixabay.com
Благодаря этому методу уборка будет занимать меньше времени

Погладить постельное белье – непростая задача. Особенно, если оно больших размеров. Как правило, где-нибудь все равно останутся мятые участки или заломы от утюга. Однако есть способ справиться с этой задачей за пару минут. 

Для этого понадобится простой раствор, который можно сделать самостоятельно. В бутылке с пульверизатором смешайте два стакана воды, 1/4 стакана спирта и столько же кондиционера для белья. 

После того, как добавите необходимые ингредиенты, встряхните бутылку, чтобы компоненты смешались. 

Теперь остается дело за малым. Нужно застелить кровать, а после распылить на белье. Затем просто разгладьте складки руками. Когда постельное белье высохнет, оно будет выглядеть так, будто его только что прогладили. В качестве бонуса – приятный аромат.  

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно стирать белые вещи. Чтобы вещи не теряли свою белизну и оставались как новыми, нужно соблюдать три простых правила. Также такой необычный способ отлично подойдет для реанимации вещей. Тем более, что все средства есть дома у каждой хозяйки. 

Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Россию обвинили в "отказе от Минских соглашений"

Киев ищет способы для привлечения американской стороны к обсуждению Донбасса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей