Благодаря этому методу уборка будет занимать меньше времени

Погладить постельное белье – непростая задача. Особенно, если оно больших размеров. Как правило, где-нибудь все равно останутся мятые участки или заломы от утюга. Однако есть способ справиться с этой задачей за пару минут.

Для этого понадобится простой раствор, который можно сделать самостоятельно. В бутылке с пульверизатором смешайте два стакана воды, 1/4 стакана спирта и столько же кондиционера для белья.

После того, как добавите необходимые ингредиенты, встряхните бутылку, чтобы компоненты смешались.

Теперь остается дело за малым. Нужно застелить кровать, а после распылить на белье. Затем просто разгладьте складки руками. Когда постельное белье высохнет, оно будет выглядеть так, будто его только что прогладили. В качестве бонуса – приятный аромат.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно стирать белые вещи. Чтобы вещи не теряли свою белизну и оставались как новыми, нужно соблюдать три простых правила. Также такой необычный способ отлично подойдет для реанимации вещей. Тем более, что все средства есть дома у каждой хозяйки.