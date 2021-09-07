Космонавт Олег Новицкий зарегистрировался на онлайн-выборы с МКС

Благодаря системе электронного голосования участвовать в выборах депутатов Госдумы можно даже с орбиты

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) дает возможность москвичам принять участие в выборах-2021 из любой точки планеты и даже с околоземной орбиты. Космонавт Олег Новицкий решил воспользоваться этим шансом: он подал заявку на участие в онлайн-голосовании, находясь на борту Международной космической станции (МКС).

Новицкий пояснил, что его мобильный телефон, на который придет СМС с кодом подтверждения регистрации, находится на Земле. Поэтому космонавту пришлось просить помощи оператора, чтобы тот передал ему код. Но это единственная сложность – главное, что теперь даже из космоса можно проявить свою гражданскую позицию и проголосовать за новый состав Госдумы.

"Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне – и готово",

– отметил Олег Новицкий.

Ранее в системе ДЭГ зарегистрировались инженер Александр Шерстобитов, который сейчас находится на ледоколе в Баренцевом море, руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков и многие другие москвичи, которые в период выборов 17-19 сентября будут отсутствовать дома.

По последним данным, заявку на участие в онлайн-голосовании уже подали более 1,5 миллиона жителей Москвы. По оценке экспертов, большинство желающих проголосовать через интернет – это молодые люди, которых не пугают современные технологии, москвичи, которые не хотят менять свои планы ради посещения избирательного участка, и горожане, которые предпочитают меньше бывать в общественных местах.

Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 23:59 13 сентября, то есть осталось чуть меньше недели. После онлайн-голосования москвичи становятся участниками розыгрыша призов по акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".