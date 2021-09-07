Решение королевы может в очередной раз ухудшить отношения двух братьев

В королевской семье, казалось, ситуация и так накалена до предела, но масла в огонь подлила сама королева. В британских СМИ распространились слухи, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон могут переехать в резиденцию Елизаветы II. О реакции принца Гарри и Меган Маркл можно догадываться, но ясно одно – положительной она не будет.

Дело в том, что пару лет назад, когда герцог и герцогиня Сассекские еще не уехали из родной Британии, королева отказалась пускать внука с женой в Виндзорский замок. А теперь предлагает брату рыжеволосого бунтаря перебраться туда вместе с семьей.

Эксперт по королевской семье Даниэл Элснер уверен, что такое положение дел может еще больше усугубить раскол среди Виндзоров. Тем более, что принц Гарри, вероятнее всего, решит, что таким образом королева решила сделать выпад против него.

"Трудно будет не увидеть в этом своего рода пощечину",

– заключил эксперт.

Однако, уверен Элснер, ситуация не самая критическая. Если бы Гарри продолжал жить в Фрогморе, который, кстати, расположен недалеко от королевской резиденции, то скандал бы разгорелся нешуточный. И этому есть объяснение. Ведь в таком случае герцогу Сассекскому пришлось бы почти ежедневно наблюдать доказательство того, что Букингемский дворец более благосклонен к его брату, а не к нему.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл собираются обнародовать имя расиста из королевской семьи.