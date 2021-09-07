Сейчас РФ закупает препараты для лечения орфанных заболеваний за рубежом на десятки миллиардов рублей

Российские фармпроизводители должны уделять больше внимания разработке лекарств для детей с тяжелыми хроническими и смертельно опасными заболеваниями. Это позволит обеспечить стабильность в их лечении, указал руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.

Фонд "Круг добра" только с начала 2021 г., когда был создан, закупил импортных лекарств для 1345 детей с орфанными заболеваниями на сумму около 25 миллиардов рублей. В России таких препаратов, к сожалению, пока нет. В связи с этим Александр Ткаченко призвал отечественных разработчиков уделить больше внимания этой сфере.

"Если российские фармацевтические производители направят свои усилия на разработку лекарственных средств для тяжелобольных детей, я уверен, это обеспечит стабильное лечение детей вне зависимости от решения иностранных поставщиков и позволит нам обеспечить качественными лекарственными препаратами еще больше детей",

– подчеркнул председатель правления Фонда "Круг добра" на встрече с руководством и исследователями биотехнологической компании BIOCAD. В этой компании с 2018 г. идет работа над препаратом ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям.

Как рассказал гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов, механизм действия препарата ANB-4, как и швейцарской Золгенсмы, основан на генно-терапевтической платформе. Чтобы получить ощутимый результат, будет достаточно одного приема. При этом речь не идет об аналоге иностранного лекарства – в России разработали совершенно уникальный, оригинальный препарат, подчеркнул глава BIOCAD.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года по решению президента РФ Владимира Путина. Фонд занимается вопросами лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями. Он уже подписал соглашение с поставщиками незарегистрированных на территории России лекарственных препаратов "Карзиба" и "Золгенсма".