В соцсетях набирает популярность флешмоб с Сергеем Лавровым

В соцсетях набирает популярность флешмоб с Сергеем Лавровым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ очаровал пользователей своей непосредственностью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем интернет-тренда. В Сеть попали видеокадры, как глава МИД РФ поприветствовал кого-то в зале, помахав рукой и послав воздушный поцелуй. В ответ пользователи соцсетей стали размещать свои видео с хештегом #ПомахалМне.

За считанные дни флешмоб набрал колоссальную популярность. "ВКонтакте", "Твиттер", "Фейсбук", "Инстаграм", "ТикТок", "Однокласники", "Телеграм" – похоже, не осталось мессенджеров и соцсетей, участники которых не помахали министру ручкой и не поймали его поцелуйчик.

Пользователи подходят к вопросу очень креативно: внимание министра застает их дома и на Красной площади, во время утреннего макияжа и в душе. Молодые девушки и ребята стесняются, удивляются, ликуют, подмигивают – и непременно машут в ответ.

Хештег #ПомахалМне с участием лидера списка "Единой России" собрал уже более 6,5 млн просмотров. Пользователи в восторге:

"Какой милый флешмоб) почаще бы в интернете такое в трендах было, а то один сплошной негатив"; "Министр иностранных дел поднял мне настроение))"; "Огонь флешмоб, с огненным человеком"; "Я хорошо понимаю, почему его жена вышла за него"; "По его цитатам можно вообще книгу писать, очень харизматичный и умный человек, этим он многих и цепляет", – пишут в комментариях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка "Единой России" по инициативе президента Владимира Путина.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

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