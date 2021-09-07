Сеять можно не только овощи, но и цветы

Многие дачники к осени уже завершают огородные работы, начиная готовить почву к следующему сезону. Однако до наступления первых серьезных холодов можно смело сажать культуры, которые обязательно порадуют здоровым и богатым урожаем.

Плюсы осенней посадки

Во-первых, не стоит забывать о том, что культуры, посаженные осенью, проходят естественный отбор. Растения из-за непривычно низких температур вырастают крепкими и здоровыми. И выживают только самые сильные семена, которых не возьмут никакие болезни.

Также такие культуры почти не требуют ухода, поэтому весной будет больше свободного времени.

Что посадить в огороде осенью

Выбирать нужно именно озимые культуры. Например, можно посадить свеклу, чеснок, лук, редис. Также не забывайте о зелени. Для осенней посадки подойдут укроп и петрушка.

Не забывайте и о лекарственных травах. Например, под зиму можно посадить мяту, зверобой, ромашку или шалфей.

Осенью можно сеять и цветы. Для этого нужно выбрать луковичные цветочные культуры. В сентябре сажайте многолетние цветы: тюльпаны, примулы, ирисы, пионы и лилии.

Когда станет прохладнее, придет время однолетних цветов: маттиолы, астры, календулы и других.

Советы

Землю нужно подготовить заранее. Обязательно перекопайте почву, затем разрыхлите ее и удалите сорняки.

Если в этом есть необходимость, тогда внесите удобрения.

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