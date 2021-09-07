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Многие дачники к осени уже завершают огородные работы, начиная готовить почву к следующему сезону. Однако до наступления первых серьезных холодов можно смело сажать культуры, которые обязательно порадуют здоровым и богатым урожаем.
Во-первых, не стоит забывать о том, что культуры, посаженные осенью, проходят естественный отбор. Растения из-за непривычно низких температур вырастают крепкими и здоровыми. И выживают только самые сильные семена, которых не возьмут никакие болезни.
Также такие культуры почти не требуют ухода, поэтому весной будет больше свободного времени.
Выбирать нужно именно озимые культуры. Например, можно посадить свеклу, чеснок, лук, редис. Также не забывайте о зелени. Для осенней посадки подойдут укроп и петрушка.
Не забывайте и о лекарственных травах. Например, под зиму можно посадить мяту, зверобой, ромашку или шалфей.
Осенью можно сеять и цветы. Для этого нужно выбрать луковичные цветочные культуры. В сентябре сажайте многолетние цветы: тюльпаны, примулы, ирисы, пионы и лилии.
Когда станет прохладнее, придет время однолетних цветов: маттиолы, астры, календулы и других.
Землю нужно подготовить заранее. Обязательно перекопайте почву, затем разрыхлите ее и удалите сорняки.
Если в этом есть необходимость, тогда внесите удобрения.
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