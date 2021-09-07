Требуют минимального ухода: что посадить в огороде осенью

Требуют минимального ухода: что посадить в огороде осенью
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сеять можно не только овощи, но и цветы

Многие дачники к осени уже завершают огородные работы, начиная готовить почву к следующему сезону. Однако до наступления первых серьезных холодов можно смело сажать культуры, которые обязательно порадуют здоровым и богатым урожаем. 

Плюсы осенней посадки 

Во-первых, не стоит забывать о том, что культуры, посаженные осенью, проходят естественный отбор. Растения из-за непривычно низких температур вырастают крепкими и здоровыми. И выживают только самые сильные семена, которых не возьмут никакие болезни. 

Также такие культуры почти не требуют ухода, поэтому весной будет больше свободного времени. 

Что посадить в огороде осенью

Выбирать нужно именно озимые культуры. Например, можно посадить свеклу, чеснок, лук, редис. Также не забывайте о зелени. Для осенней посадки подойдут укроп и петрушка. 

Не забывайте и о лекарственных травах. Например, под зиму можно посадить мяту, зверобой, ромашку или шалфей. 

Осенью можно сеять и цветы. Для этого нужно выбрать луковичные цветочные культуры. В сентябре сажайте многолетние цветы: тюльпаны, примулы, ирисы, пионы и лилии. 

Когда станет прохладнее, придет время однолетних цветов: маттиолы, астры, календулы и других. 

Советы 

Землю нужно подготовить заранее. Обязательно перекопайте почву, затем разрыхлите ее и удалите сорняки. 

Если в этом есть необходимость, тогда внесите удобрения. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие сидераты посеять в теплице осенью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей