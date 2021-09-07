Неквалифицированная охрана, или Кто защитит россиян от сотрудников ЧОПов

Граждане все чаще сталкиваются с агрессией и хамством сотрудников частных охранных предприятий

Наступил новый учебный год, и одним из насущных вопросов снова стала организация охраны в детских учреждениях. У всех еще жива в памяти страшная трагедия, случившаяся в мае 2021 года в Казани, когда выпускник гимназии пришел туда с оружием в руках и расстрелял учащихся и учителей. Сидевшая у двери вахтерша не смогла его остановить.

С сентября обеспечивать безопасность в школах Казани поручено частным охранным предприятиям (ЧОП). Вроде бы, это понятно и правильно – так должно быть надежнее. Но тут ключевое слово "должно". На деле часто получается, что в ЧОПы принимают людей без соответствующей квалификации.

По словам президента саморегулируемой организации "Школа без опасности" Сергея Саминского, находиться на посту в школе может далеко не каждый человек, имеющий удостоверение охранника.

"Кандидатом в охранники школы может стать человек, у которого есть правовой статус охранника четвертого или пятого разряда. Первый дает возможность применять спецсредства: например, резиновую дубинку. Охранник пятого разряда имеет право использовать газовое и электрошоковое оружие",

– приводит "Вечерняя Москва" пояснение специалиста.

Однако часто бывает, что ЧОПы набирают контракты на охрану разных точек, а потом испытывают нехватку кадров и берут на работу всех желающих. Характерный пример – московский ЧОП "Перископ". Его сотрудники охраняют и химчистки, и автобазы, и бизнес-центры, и детские учреждения. О том, кого принимают на работу и как генеральный директор Дмитрий Мовчан относится к клиентам и сотрудникам, можно прочитать на портале "Отзовик".

"Не советую работать с ЧОП ПЕРИСКОП, УЖАС!!!!! Охраняли мою автобазу, никакой организации рабочего процесса, никакого пропускного режима, охранник постоянно спал, хамил и похоже вообще не знает, что такое гигиена ротовой полости. Я потерял из-за них двух арендаторов!!!!!!!!!!" – пишет Игорь Петрович.

"Ехал на вахту с Молдовы, обещали "золотые горы", в итоге сделали крайним при прокурорской проверке", – жалуется Андрей Г.

"Руководство общается с охранниками через губу, как будто ты что-то им должен. Как дело к зарплате, то телефоны заняты, узнать ничего нельзя", – говорит Иван, добавляя, что работал охранником на базе, где был вынужден жить "в сарае" без воды и еды.

А о том, как ЧОП "Перископ" организовало охрану одного из детских садиков, эмоционально рассказала пользователь Марина.

"Курят, не стесняясь детей и родителей, я сделала замечание и в ответ услышала много нецензурных слов. (…) На мой звонок в ЧОП и рассказе об этой ситуации была такая же нецензурная брань и много слов об их связях в структурах. В итоге мы перешли с доченькой в другой садик, а ЧОП, похоже, так и работает!!!!! Куда смотрят контролирующие органы?" – возмущается женщина.

К слову, деятельность "Перископа" уже вызывала вопросы у прокуратуры Москвы. Несколько месяцев назад в ходе рейда на охраняемый данным ЧОПом объект на Большой Марфинской улице в Москве выяснилось, что оригинала удостоверения и личной карточки охранника, которые у него всегда должны быть при себе во время службы, у сотрудника не было.

Были выявлены и другие нарушения требований лицензирования частной охранной деятельности и законодательства об охране жизни и здоровья. По итогам проверки гендиректору и учредителю ЧОП "Перископ" Дмитрию Мовчану было сделано предписание устранить нарушения, наказать виновных и принять меры, чтобы подобного не повторялось впредь.

Впрочем, на работу ЧОПа это, по-видимому, мало повлияло. По крайней мере, в размещенных на ресурсах по трудоустройству вакансиях в "Перископ" приглашались сотрудники, готовые осуществлять контрольно-пропускной режим, досмотр автомобилей и персонала. Опыт работы в должности охранника данному работодателю был совершенно не важен.

Вот так в охранники попадают случайные люди, которые не имеют образования, воспитания, а порой и крыши над головой – поэтому и готовы за мизерные деньги работать вахтовым методом. И им поручают обеспечивать безопасность людей и даже детей. Отсюда и многочисленные истории в соцсетях, как охранники в магазинах нападают на покупателей, агрессивно ведут себя с посетителями больниц. Фотографа газеты "Коммерсант" Анатолия Жданова избил охранник обменного пункта, которому не понравилось, что мужчина снимает объект на камеру.

В общем, проблема с каждым днем вырисовывается все ярче. Понятно, что без серьезных изменений в сфере частного охранного бизнеса не обойтись. Депутаты Белгорода уже выдвинули инициативу передать хотя бы школы под охрану Росгвардии, а не непонятных ЧОПов. Это предложение, конечно, следует как следует обдумать с разных точек зрения, но факт остается фактом – реформа организации обеспечения безопасности объектов и людей в России назрела.