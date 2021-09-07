Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
В подмосковном городе Видное стражи правопорядка поймали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полицейские узнали, что злоумышленники собираются проникнуть на территорию автомойки и похитить денежные средства. Сотрудники правоохранительных органов заранее эвакуировали работников и устроили засаду.
Ночью разбойники пробрались в здание автомойки, где и были пойманы с поличным. Выяснилось, что нападение совершили мужчины 40, 30 и 32 лет. При них обнаружили два ружья, запас патронов, а также монтировку.
Заведено уголовное дело по факту разбоя. Злоумышленников заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду
Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет