Возбуждено уголовное дело

В подмосковном городе Видное стражи правопорядка поймали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские узнали, что злоумышленники собираются проникнуть на территорию автомойки и похитить денежные средства. Сотрудники правоохранительных органов заранее эвакуировали работников и устроили засаду.

Ночью разбойники пробрались в здание автомойки, где и были пойманы с поличным. Выяснилось, что нападение совершили мужчины 40, 30 и 32 лет. При них обнаружили два ружья, запас патронов, а также монтировку.

Заведено уголовное дело по факту разбоя. Злоумышленников заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".