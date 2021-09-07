В Подмосковье полицейские задержали вооруженных разбойников

Возбуждено уголовное дело

В подмосковном городе Видное стражи правопорядка поймали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские узнали, что злоумышленники собираются проникнуть на территорию автомойки и похитить денежные средства. Сотрудники правоохранительных органов заранее эвакуировали работников и устроили засаду.

Ночью разбойники пробрались в здание автомойки, где и были пойманы с поличным. Выяснилось, что нападение совершили мужчины 40, 30 и 32 лет. При них обнаружили два ружья, запас патронов, а также монтировку.

Заведено уголовное дело по факту разбоя. Злоумышленников заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость309069
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Разбойники-звучит,прямо как бармалеи из сказок.
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