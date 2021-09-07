Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе

Находящиеся в самых труднодоступных местах москвичи смогут принять участие в жизни родного города и страны

Москвичи смогут принять участие в выборах 17-19 сентября, где бы они ни находились. Им не нужно менять свои планы, откладывать поездку или получать открепительное удостоверение – достаточно просто зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Заявки на участие в ДЭГ уже подали 1,5 миллиона горожан. Среди них – космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС, полярник Антон Иванов – он сейчас в Антарктиде, инженер Александр Шерстобитов – он в Баренцевом море на борту ледокола, нефтяник Дарья Портнова – в Ханты-Мансийске, электромонтер Андрей Троицкий – в Тюмени, фельдъегерь Сергей Данилов – в Симферополе, специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников – в Швейцарии. А многие москвичи просто планируют провести уик-энд на даче, поэтому выбрали для себя способ голосования онлайн. Ведь в этом случае не важно, где ты находишься, единственное условие – чтобы там был интернет.

Для участия в ДЭГ нужно подать заявку до вечера 13 сентября. Это может сделать каждый москвич старше 18 лет, имеющий полную учетную запись на mos.ru. В ЦИК проверят данные и внесут избирателя в списки голосующих онлайн – бумажный бюллетень на участке он получить уже не сможет, поэтому двойное голосование исключено.

После онлайн-голосования горожане становятся участниками розыгрыша призов по акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Призовые баллы можно будет обменять на покупки, ужин в ресторане, потратить на проезд или мобильную связь. Кроме баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.

Очередные выборы депутатов Государственной думы состоятся в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители некоторых районов столицы будут также выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.