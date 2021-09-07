Умом Россию не понять: какие русские слова вызывают у иностранцев ступор

Умом Россию не понять: какие русские слова вызывают у иностранцев ступор
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пытаясь вникнуть в смысл некоторых фраз, жители других стран буквально ломают себе мозг

Русский язык не зря считают одним из самых сложных в мире. Порой, когда иностранцы слышат привычные для русского человека слова, они удивленно вскидывают брови и переспрашивают, что же это значит. Объяснять приходится долго. И, кстати, не всегда успешно. Ведь как объяснить наше "недоперепил" человеку, в родном языке которого даже нет слова, которым можно описать это состояние. 

Как оказалось, это иностранцы считают, что "недоперепил" – это когда вы много выпили, но не так много, как задумывали изначально. 

Иностранцы также не могут понять смысл слова "тоска". Кто-то говорит, что это что-то среднее между меланхолией и скукой, другие же уверяют, что именно этим словом можно описать "загадочную русскую душу". Чего только стоит объяснение Владимира Набокова, который писал, что тоска – это ощущение великой духовной муки, часто без какой-либо конкретной причины.

Ну и куда же без известного русского авось. Да, иностранцы и этого понять не могут. Уж слишком глубокое у этого слова значение. Но, как пишут иностранные сайты, авось – это слепая вера в лучшее. 

Не знают за рубежом и совести. Иностранцы считают, что это нечто среднее между сознательностью и моралью. Только одним словом. 

Кстати, для многих становится шоком, когда они узнают, что в русском языке есть слово "сутки". Похожая ситуация и с ударником. Нет, это вовсе не тот, кто играет на барабанах, а человек, работа которого должна являться примером для других. 

У слова "распутица" и вовсе нет аналогов в английском, поэтому особенно долго приходится объяснять, что с этим явлением в России могут столкнуться осенью или весной в сезон дождей. И нет, никакой связи с Распутиным тут нет. 

Ранее японец поделился своими впечатлениями от русской кухни. 

Источник: Fluentu.com ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость306841
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недоперепил я, глядя на распутицу и сразу меня такая тоска взяла)
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