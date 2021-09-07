Пытаясь вникнуть в смысл некоторых фраз, жители других стран буквально ломают себе мозг

Русский язык не зря считают одним из самых сложных в мире. Порой, когда иностранцы слышат привычные для русского человека слова, они удивленно вскидывают брови и переспрашивают, что же это значит. Объяснять приходится долго. И, кстати, не всегда успешно. Ведь как объяснить наше "недоперепил" человеку, в родном языке которого даже нет слова, которым можно описать это состояние.

Как оказалось, это иностранцы считают, что "недоперепил" – это когда вы много выпили, но не так много, как задумывали изначально.

Иностранцы также не могут понять смысл слова "тоска". Кто-то говорит, что это что-то среднее между меланхолией и скукой, другие же уверяют, что именно этим словом можно описать "загадочную русскую душу". Чего только стоит объяснение Владимира Набокова, который писал, что тоска – это ощущение великой духовной муки, часто без какой-либо конкретной причины.

Ну и куда же без известного русского авось. Да, иностранцы и этого понять не могут. Уж слишком глубокое у этого слова значение. Но, как пишут иностранные сайты, авось – это слепая вера в лучшее.

Не знают за рубежом и совести. Иностранцы считают, что это нечто среднее между сознательностью и моралью. Только одним словом.

Кстати, для многих становится шоком, когда они узнают, что в русском языке есть слово "сутки". Похожая ситуация и с ударником. Нет, это вовсе не тот, кто играет на барабанах, а человек, работа которого должна являться примером для других.

У слова "распутица" и вовсе нет аналогов в английском, поэтому особенно долго приходится объяснять, что с этим явлением в России могут столкнуться осенью или весной в сезон дождей. И нет, никакой связи с Распутиным тут нет.

Ранее японец поделился своими впечатлениями от русской кухни.