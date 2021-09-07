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Во вторник, 7 сентября, стражи правопорядка получили сообщение, что женщина травмировалась из-за резкой остановки лифта. Инцидент произошел в Красногорском городском округе.
Следователи организовали проверку и отправились на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Специалисты пытаются установить причины произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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