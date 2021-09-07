Поляки не оставляют попыток обнаружить сокровище

Польская команда дайверов из Baltic Tech организовала экспедицию к месту кораблекрушения парохода нацистской Германии, затонувшего в годы войны в Балтийском море. Участники не сомневаются, что на дне можно найти остатки Янтарной комнаты, вывезенной когда-то нацистами.



Напомним, уникальное сокровище было предназначено для "музея фюрера" в австрийском Линце. Комната находилась в Екатерининском дворце в Царском селе. Речь идет о памятнике XVIII века, разобранном и похищенным нацистами во время оккупации территорий Советского Союза.

В 2020 году дайверы обнаружили останки немецкого "Карлсруэ" немецкого флота, затонувшего еще весной 1945 года. В последний раз судно выходило в море с 360-тонным грузом при сопровождении тральщиков – у экспедиторов было предположение, что речь идет о весьма ценных предметах, которые могли находиться на борту, сообщает 5-tv.ru.

"Руководитель экспедиции Томек Стахура сообщил, что в последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге. Нацисты могли переправить ее через Балтийское море по "Карлсруэ". Снимки подводного робота позволили увидеть множество запертых грузовых ящиков", – пишет Daily Mail.

Дайверы будут совершать по двенадцать погружений в день – они намерены взломать запертые контейнеры, работая группами по три человека. В середине корабля находится спуск в трюм – туда они и проникнут. На вскрытие и осмотр груза дано всего полчаса.

По мнению историка Сергея Трифонова, комната находится не на дне Балтийского моря, а в бункере последнего коменданта города и крепости Кенигсберг Отто Ляша. Само сокровище, уверен он закопано на 16-метровой глубине.