На Инвестсабантуе "Зауралье-2021" наградят победителей регионального этапа Global Management Challenge

В рамках третьего Всероссийского Инвестсабантуя "Зауралье-2021" пройдёт награждение победителей регионального этапа Международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

10 сентября 2021 года в городе Сибай Республики Башкортостан состоится третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Мероприятие организовано при поддержке Агентства стратегических инициатив и Правительства Республики Башкортостан.

Участников, спикеров и гостей форума ждёт насыщенная программа: стратегические и дискуссионные сессии, круглые столы и ряд других мероприятий, где будут обсуждаться вопросы экологии, промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма. Помимо политиков, инвесторов, представителей региональных и федеральных учреждений, российских представителей бизнес-сообществ и культуры, экспертов и общественных деятелей Инвестсабантуй посетят гости из зарубежья. Отметим, что мероприятие проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В рамках третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" пройдёт церемония награждения победителей регионального этапа Международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, финал которого состоится 9 сентября.

Global Management Challenge – это крупнейший в мире чемпионат по стратегическому первенству. Участники мероприятия при помощи комплексного компьютерного бизнес-симулятора смогут менее чем за месяц получить управленческий опыт, в то время как в среднем в компаниях он вырабатывается годами. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

"Чемпионат Global Management Challenge – это отличный инструмент для участников, который позволяет расширить знания и возможности в управленческой сфере. Современные технологии не стоят на месте, опережают друг друга. И чем быстрее вы сможете их освоить в той или иной сфере, тем более востребованным специалистом станете на рынке труда. Этот чемпионат даёт возможность усовершенствовать свои управленческие и личные качества за короткий период. Уверен, что команда, оказавшаяся сейчас в финале, достойно представит нашу республику уже на финале в Нижнем Новгороде", – отмечает глава правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

С 20 августа по 3 сентября в республике Башкортостан проходила регистрация команд. В это же время организаторы чемпионата проводили демо-тренинги с участниками. В список желающих усовершенствовать свои управленческие навыки вошли руководители и сотрудники организаций и компаний Республики Башкортостан, бизнесмены и предприниматели, государственные служащие, а также студенты и аспиранты вузов.

7 сентября в онлайн-режиме пройдёт отборочный тур, а уже 9 сентября выберут лучшую команду, которая представит республику на ярком очном финале в Нижнем Новгороде 24 и 25 сентября. После этого победители получат возможность рассказать о своих стратегических проектах в управленческой сфере на международном финале.

Мероприятие проводится при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству.

Отметим, что в республике этот чемпионат будет проходить во второй раз. Первый также был приурочен к инвестиционному форуму в 2014 году. Но по словам основателя чемпионата в России Вячеслава Шоптенко, спустя семь лет формат соревнований немного изменился.

"Первый чемпионат, который проходил в Башкирии, был ориентирован на две аудитории: студенческую и действующих управленцев и предпринимателей. У нас они шли синхронно, и было два победителя, две команды: студенческой лиги и лиги среди профессионалов.

Сейчас мы запускаем проект немного в другом качестве. Спасибо коллегам из экономического блока и заместителю председателя правительства Рустаму Муратову, который, собственно, инициировал возвращение этого чемпионата. Нам было предложено сделать сборные команды с бизнес-шерифами, предпринимателями и муниципалитетами.

Насколько я понимаю, если сравнивать с другими регионами, опыт уникальный. У нас, конечно, участвовали и муниципальные и госслужащие, но вот в такой постановке сборных команд, такого опыта, мне кажется, еще не было. Это можно назвать дебютом, интересным форматом.

Ещё одна фишка, которая второй раз повторяется в Республике Башкортостан – чемпионат приурочен к масштабному событию, связанному с инвестициями. И вот эта связка для региона – отличная, правильная практика, которую не все регионы реализуют", – отметил директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС.

Председатель Госкомитета Башкортостана по предпринимательству Нияз Фазылов, чьё ведомство курирует данный чемпионат, рассказал, насколько важно проводить такие мероприятия, как Global Management Challenge.





"Я бы на самом деле назвал этот чемпионат форматом WordSkills для бизнеса. Для меня эта история первый раз проходит в смешанном типе, когда чиновники и бизнес участвуют в игре, и для нас это является действительно эталоном в плане повышения квалификации и изучения лучших практик, которые есть по управлению бизнесом.

Поэтому мы с удовольствием приняли предложение от коллег с GMС провести такое мероприятие в республике Башкортостан. Особенно знаменательно, что оно проходит в рамках инвестиционного форума "Зауралье".

Мы считаем, что это создаст некий позитивный толчок в развитии компетенции в части стратегии управления бизнесом и инвестиционной привлекательности региона.

Учитывая, что там работают не только предприниматели, но и бизнес-шерифы, то есть уполномоченные, заместители глав муниципалитетов, которые если не самостоятельно будут применять свои навыки на практике, то смогут передавать предпринимателям и тем людям, которые планируют заниматься предпринимательством, всё то, что они смогли увидеть. Для нас крайне важно получить лучшие компетенции, которые есть. Отмечу, что GMС – это выдающиеся практики", – резюмировал Нияз Мансурович.