Эксперт считает, что преступник жил в мире собственных иллюзий

Во вторник, 7 сентября, Интернет заполнили тревожные новости об убийстве двух школьниц в Кемеровской области. По подозрению в совершении преступления был задержан Виктор Пестерников, который ранее уже был судим за педофилию. Физиогномист Олег Воеводин дал характеристику преступнику.

По словам специалиста, форма лица Пестерникова указывает на то, что он имеет раздвоение личности.

"С раннего детства [он] кидается из крайности в крайность, максималист ярый", – отметил Воеводин.

Закрытые внутренние веки указывают на следующее – Виктор ни на секунду не сомневался в своих деяниях. Физиогномист считает, что здесь имеют место два сценария – либо Пестерникова вела жажда мести, либо он понимал, что терять ему больше нечего.

Проанализировав черты и выражение лица педофила, эксперт пришел к выводу, что тот не раз думал наложить на себя руки, передает издание Life.

В распоряжении у Воеводина оказались архивные снимки с Виктором. Физиогномист отметил, что Пестерников относится к тем людям, которые склонны жить в мире собственных иллюзий. Специалист добавил, что преступник является закрытым безэмоциональным человеком.

Убийство школьниц в Кузбассе подняло вопрос о пересмотрении наказания для педофилов. Криминалист Михаил Игнатов считает, что они должны жить на специальной охраняемой территории, а не разгуливать среди остальных людей.

Игнатов уверен – избавиться от своих кровавых привычек они не могут. Поэтому через некоторое время после освобождения такие люди возвращаются к своей деятельности, отмечает телеканал "360".