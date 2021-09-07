Партнеры "Миллиона призов" выделили еще одну квартиру для розыгрыша за онлайн-голосование

Партнеры "Миллиона призов" выделили еще одну квартиру для розыгрыша за онлайн-голосование
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Победителей начнут объявлять с 18 сентября

Число квартир, которые могут выиграть москвичи за голосование онлайн, выросло до 21. Предприниматели выделили еще одну для программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Об этом сообщил председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов АГН "Москва". 

"Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них", – отметил он.

Платонов пояснил, что все призовые квартиры являются однокомнатными и находятся в пределах "старой" Москвы. Помимо жилплощади в конкурсе будут разыграны 100 автомобилей. 

Принять участие в программе "Миллион призов" можно, записавшись на онлайн-голосование до окончания 13 сентября. Затем необходимо отдать голос с 17 по 19 сентября. Победителей объявят в эфире телеканала "Москва 24" с 18 по 20 сентября и опубликуют результаты на сайте ag-vmeste.ru.

Помимо крупных призов, москвичи смогут выиграть баллы – от 10 до 100 тысяч – чтобы потом приобрести на них товары у партнеров программы. Один балл равняется одному рублю. Подарок можно будет обменять в магазинах продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и ресторанах, участвующих в акции.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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