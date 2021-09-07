Крупные компании рассказали об участии в программе "Миллион призов" для голосующих онлайн

Для конкурсантов разыграют крупные и дорогостоящие подарки

Победители программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" получат возможность приобрести норковую шубу или кожаную куртку в магазине "Снежная королева", или же комплект аксессуаров в SOKOLOV. Акция проходит в пределах Москвы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

Представители столичного бизнеса уверены, что такие подарки простимулируют население города на дистанционное голосование. Так, представитель SOKOLOV Алексей Карев отметил, что электронный формат не предполагает личного присутствия избирателя, а потому и отсутствует риск опасности для себя и близких. В массе случаев коронавирус передается бессимптомно, и у кого-то затем развиваются тяжелые последствия после встречи с переносчиком. Предлагаемый формат же такую возможность исключает.

Для 250 тысяч победителей разыграют призовые сертификаты с максимальным количеством баллом в 100 тысяч. 1 балл эквивалентен 1 рублю. На них можно приобрести ювелирные украшения, трендовые шубы с пуховиками, а также спортивную экипировку.

В партнерской программе принимают участие и ведущие сети ресторанов с кафе. Выигрыш можно потратить на проезд в общественном транспорте – баллами реально пополнить "Тройку".

В акции принимают участие и детские супермаркеты, а также магазины детских вещей. Родители смогут приобрести для чад необходимую одежду и обувь к школе, выбрать все необходимое на учебный сезон или же докупить игрушки для ребенка. Найдется масса интересных товаров для детей, увлекающихся рисованием – краски и фломастеры с карандашами, а также все то, что необходимо для творчества. Пары, которые готовятся к пополнению, смогут потратить баллы на покупку коляски и необходимой одежды для малыша.

Свыше 120 компаний выступают партнерами акций. Призовые сертификаты можно сменить на промокоды до конца текущего года. А крайний срок использования сертификатов – до 1 апреля 2022 года.

Для участия в акции необходимо подать заявку на портале mos.ru – такая возможность действует до 13 сентября. Розыгрыш проведут с 18 по 20 сентября в эфире "Москвы 24".