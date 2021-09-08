Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье, по последним данным, погибли два человека, пострадали восемь, в том числе двое детей 5 и 10 лет. К данной минуте местонахождение всех жильцов установлено, это дает основания полагать, что больше жертв трагедии обнаружено не будет.

Самая маленькая пострадавшая спаслась буквально чудом. После обрушения фасада здания она оказалась у самого края на третьем этаже. Это заметили очевидцы из соседнего дома. На фото, которое публикует RT, видно, что девочка раздета и сидит прямо на обломках, каждую секунду рискуя съехать вниз и упасть на землю. Рядом перекошенная кроватка. Выкинуло ли ребенка из нее взрывной волной или малышка сама вылезла из нее, напуганная происходящим, пока не понятно.

Как видно из кадров, опубликованных LifeSHOT, подъехавшие спасатели сняли ребенка с помощью лестницы. Она, как и остальные пострадавшие, госпитализирована в местную больницу, сообщает "Интерфакс". Один человек в реанимации, у остальных состояние средней тяжести.

Взрыв в многоэтажном доме на улице 28 июня 1906 года в Ногинске произошел рано утром 8 сентября. Полностью разрушено несколько квартир. Кадры с места событий приводит РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что жильцы одной из квартир легли спать, оставив гореть газ на кухне, передает Mash. На месте продолжают работать специалисты МЧС и следователи.