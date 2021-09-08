Автор необычной инициативы оправдался за свои слова

На прошлой неделе советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что у России нужно отобрать бренд "русских", а заодно и предложил переименовать страну в Русь-Украину. Теперь же политику пришлось оправдываться за свои слова.

Арестович отметил, что это его личное мнение, а не позиция официального Киева. Также он подчеркнул, что о переименовании страны говорил "полушутя", уточняет телеканал "360".

Политик добавил, что озвучивал эту идею еще в 2009 году.

"Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее",

– заключил Арестович.

Ранее спикер Рады посоветовал советнику главы офиса Зеленского молчать о переименовании Украины.