В Киеве открестились от идеи переименовать страну в Русь-Украину

Автор необычной инициативы оправдался за свои слова

На прошлой неделе советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что у России нужно отобрать бренд "русских", а заодно и предложил переименовать страну в Русь-Украину. Теперь же политику пришлось оправдываться за свои слова. 

Арестович отметил, что это его личное мнение, а не позиция официального Киева. Также он подчеркнул, что о переименовании страны говорил "полушутя", уточняет телеканал "360"

Политик добавил, что озвучивал эту идею еще в 2009 году. 

"Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее", 

– заключил Арестович. 

Ранее спикер Рады посоветовал советнику главы офиса Зеленского молчать о переименовании Украины. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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