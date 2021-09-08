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На прошлой неделе советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что у России нужно отобрать бренд "русских", а заодно и предложил переименовать страну в Русь-Украину. Теперь же политику пришлось оправдываться за свои слова.
Арестович отметил, что это его личное мнение, а не позиция официального Киева. Также он подчеркнул, что о переименовании страны говорил "полушутя", уточняет телеканал "360".
Политик добавил, что озвучивал эту идею еще в 2009 году.
"Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее",
– заключил Арестович.
Ранее спикер Рады посоветовал советнику главы офиса Зеленского молчать о переименовании Украины.
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