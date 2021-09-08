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Порой бывает так, что год выдается особенно богатым на яблоки. Но далеко не все знают, что урожай кисло-сладких плодов можно сохранить до следующей весны. Нужно лишь знать о хитростях, которые позволят полакомиться яблочками со своего огорода даже зимой.
Когда убираете плоды на зиму, обязательно обратите внимание на то, какие культуры будут лежать рядом.
Например, дачники не рекомендуют хранить яблоки рядом с капустой или картофелем. Из-за этилена, который выделяют фрукты, корнеплоды начнут портиться в разы быстрее. Изменится в худшую сторону и вкус самих яблок.
Хранить яблоки рекомендуется в деревянных ящиках. Укладывать нужно слоями, чтобы плоды не давили друг на друга. В идеале необходимо каждый из слоев разделить бумагой.
Если вы планируете хранить яблоки в погребе, тогда не забудьте побелить его. Для этих целей лучше использовать известь. Это поможет избежать появления плесени и грибков на стенах погреба. Хранить фрукты рекомендуется при температуры от нуля до пяти градусов.
Этот параметр тоже важно учитывать, если хотите, чтобы яблоки пролежали до следующей весны. Лучше всего хранятся Антоновка, Симиренко и другие зимние сорта.
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