Не осваивать, а развивать: идею Шойгу о новых городах в Сибири оценили эксперты

Проект повысит привлекательность региона и пойдет на пользу экономике страны

Сибирь – это центр самого крупного континента в мире, но потенциал ее практически не раскрыт. Предложение министра обороны РФ, главы Российского географического общества (РГО) Сергея Шойгу о создании в регионе новых агломераций поможет исправить ситуацию. К такому мнению склоняются эксперты.

Важно, что идея строительства городов в Сибири возникла не на пустом месте, подчеркивает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По словам Шойгу, специалисты РГО работали над ней больше 10 лет. Ведь задача комплексная, для решения которой требуются и квалифицированные кадры, и рабочие руки, и финансы.

"Речь идет не только о добыче полезных ископаемых. Это создание полноценных замкнутых циклов – производственных, научных, экологических, культурных – на определенных территориях в максимальном содружестве с природой",

– пояснил Мухин в эфире "Вестей ФМ". Он подчеркнул, что главное отличие данного проекта от всех прежних в том, что Сибирь предлагается развивать, а не "осваивать", а людей привлекать, а не загонять.

Привлекательность региона, кстати, уже высока благодаря хорошей экологии. Многие россияне хотят жить и растить детей вдали от шумных мегаполисов. При наличии развитой инфраструктуры, транспортного сообщения, образовательных учреждений, рабочих мест люди сами потянутся в новые города и будут создавать там семьи, параллельно работая над демографической проблемой.

Кстати, по мнению Мухина, нет ничего странного в том, что данную идею предложил министр обороны: как раз военное ведомство в последние годы показало себя эффективным рачительным хозяйственником, когда речь идет о строительстве объектов и возведении инфраструктуры. Взять те же госпитали в острую фазу коронавируса: Минобороны доказало, что строить их можно в 3-5 раз быстрее и дешевле, чем это делается обычно.

Так что и развитие Сибири – это не некий долгоиграющий проект, реализация которого может растянуться на десятилетия. При наличии политической воли, государство способно направить сюда средства и специалистов. Но придется привлечь и Генпрокуратуру: ее задача – проследить, чтобы выделенный бюджет шел на строительство, а не на откаты, как это бывает при реализации масштабных проектов, подчеркнул Мухин.

В итоге мы получим развитый регион и крепкую экономику страны в целом. Ведь зарубежные партнеры будут вынуждены покупать у нас не лес-кругляк и не медные чушки, а изделия с высокой стоимостью, произведенные на территории РФ с соблюдением современных "зеленых" норм.



Более того, как отметил доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире "Радио КП", сейчас Сибирь с ее залежами полезных ископаемых и другими природными ресурсами выполняет роль российской кладовой. А может стать и аграрным центром, и туристическим.

"Иркутск, остров Ольхон на Байкале, Республика Алтай входят в число наиболее солнечных регионов России. Это создает широкие возможности для развития возобновляемой энергетики экологически чистых производств, которые не производят выбросы парниковых газов",

– развивает идею Делягин. Он указал на еще один важный момент: сегодня Европе и Китаю как никогда нужен безопасный транспортный коридор.

Блокировка баржей Суэцкого канала показала, насколько ненадежен этот путь. У берегов Африки орудуют пираты. После переворота в Афганистане под вопросом оказалась стабильность перевозок через Центральную Азию. На этом фоне Россия может предложить свой "кедровый тракт", который свяжет Европу с АТР, о чем ранее также говорил Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу на встрече с представителями Сибирского отделения РАН высказался о необходимости построить в Сибири 3-5 научно-промышленных и экономических центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.