Маленькие хитрости позволят насладиться вкусом свежих овощей даже зимой

Хозяйки знают, что огурцы относятся к тем продуктам, которые начинают очень быстро портиться и гнить. Но есть несколько способов, которые помогут сохранить овощи свежими до зимы.

Выбор плодов

Это один из основных пунктов. Необходимо брать только те огурцы, которые только были сорваны с грядки. Плоды должны быть без повреждений, с плотной и темно-зеленой кожурой. Лучше, чтобы овощи были выращены в грунте, а не в теплице.

Условия хранения

Важно, чтобы в будущем месте хранения была оптимальная для огурцов температура и влажность. Там не должно быть слишком жарко или сыро, иначе овощи начнут быстро портиться. Влажность не должна быть выше 95%, оптимальная температура для хранения огурцов – от 8 до 10 градусов.

ПОДГОТОВКА

С огурцов нужно смыть пыль и грязь. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить колючки, покрывающие поверхность овоща.

Затем разложите плоды на ткани. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Лучше, чтобы это происходило в темном помещении.

После этого нужно окунуть каждый огурец в специальный раствор. Для приготовления потребуется 1 столовая ложка укуса на 2 литра воды. Это позволит обеззаразить огурцы.

Остается только повторно просушить овощи.

Как хранить в подвале

В этом случае положите плоды в деревянный ящик, дно застелите пищевой пленкой. Выложите первый слой огурцов, а затем накройте их пищевой пленкой. Это позволит сохранить влагу внутри плодов.

КАК ХРАНИТЬ В КВАРТИРЕ

Для начала нужно сложить плоды в коробки сквозными отверстиями. Перед этим можно обернуть каждый огурец в пергаментную бумагу или влажную ткань. Во втором случае нужно переодически смачивать материал.

Остается только выставить ящик с плодами на застекленный балкон и переодически наблюдать за тем, чтобы не началось гниение.

Вакуум

Этот способ не так популярен, но не менее эффективен. Нужно сложить подготовленные овощи в простерилизованную банку, внутрь добавить парафиновую свечу, поджечь ее и закрыть крышкой.

Через 15 минут свеча погаснет, образуя тем самым вакуум, в котором овощи будут отлично и долго храниться.

Ранее "Утро.ру" делилось необычным способом хранения огурцов.