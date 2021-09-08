Проверенные способы: как сохранить огурцы с огорода свежими до Нового года

Проверенные способы: как сохранить огурцы с огорода свежими до Нового года
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Маленькие хитрости позволят насладиться вкусом свежих овощей даже зимой

Хозяйки знают, что огурцы относятся к тем продуктам, которые начинают очень быстро портиться и гнить. Но есть несколько способов, которые помогут сохранить овощи свежими до зимы. 

Выбор плодов 

Это один из основных пунктов. Необходимо брать только те огурцы, которые только были сорваны с грядки. Плоды должны быть без повреждений, с плотной и темно-зеленой кожурой. Лучше, чтобы овощи были выращены в грунте, а не в теплице. 

Условия хранения 

Важно, чтобы в будущем месте хранения была оптимальная для огурцов температура и влажность. Там не должно быть слишком жарко или сыро, иначе овощи начнут быстро портиться. Влажность не должна быть выше 95%, оптимальная температура для хранения огурцов – от 8 до 10 градусов.

ПОДГОТОВКА

С огурцов нужно смыть пыль и грязь. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить колючки, покрывающие поверхность овоща. 

Затем разложите плоды на ткани. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Лучше, чтобы это происходило в темном помещении. 

После этого нужно окунуть каждый огурец в специальный раствор. Для приготовления потребуется 1 столовая ложка укуса на 2 литра воды. Это позволит обеззаразить огурцы. 

Остается только повторно просушить овощи. 

Как хранить в подвале

В этом случае положите плоды в деревянный ящик, дно застелите пищевой пленкой. Выложите первый слой огурцов, а затем накройте их пищевой пленкой. Это позволит сохранить влагу внутри плодов. 

КАК ХРАНИТЬ В КВАРТИРЕ 

Для начала нужно сложить плоды в коробки  сквозными отверстиями. Перед этим можно обернуть каждый огурец в пергаментную бумагу или влажную ткань. Во втором случае нужно переодически смачивать материал.  

Остается только выставить ящик с плодами на застекленный балкон и переодически наблюдать за тем, чтобы не началось гниение. 

Вакуум 

Этот способ не так популярен, но не менее эффективен. Нужно сложить подготовленные овощи в простерилизованную банку, внутрь добавить парафиновую свечу, поджечь ее и закрыть крышкой. 

Через 15 минут свеча погаснет, образуя тем самым вакуум, в котором овощи будут отлично и долго храниться. 

Ранее "Утро.ру" делилось необычным способом хранения огурцов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей