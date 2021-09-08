Спортсмены почти никогда не говорят о комментаторе в положительном ключе

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов крайне резко высказался о Дмитрии Губерниеве. Комментируя уход Тины Канделаки с должности гендиректора, спортсмен отметил, что "Матч ТВ" следовало бы заодно избавиться и от телеведущего.

"Уже не просто не любит, а ненавидит вся страна комментарии Губерниева. У меня впечатление, что он близок к Паркинсону",

– заявил Тихонов.

Биатлонист также подчеркнул, что никто из мира большого спорта не может сказать ничего хорошего о комментаторе. При этом негативное отношение к Губерниеву сложилось едва ли не с самого начала его карьеры.

Александр отметил, что накануне смотрел теннисный матч, который комментировали двое – мужчина и женщина. При этом все внимание экспертов было сконцентрировано на том, что происходило на экране, не вдаваясь при этом в подробности и не углубляясь в персоналии.

"А этот знает все – в футболе и везде. Ну балабол и болван!"

– не унимался олимпийский чемпион.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, стало известно, что Тина Канделаки покинула пост главного продюсера "Матч ТВ". Теперь журналистка будет трудиться на должности заместителя главы холдинга "Газпром-медиа". Иными словами, теперь Канделаки будет курировать деятельность не только спортивного канала, но и следить за происходящим в эфире "Пятницы!", ТНТ и других.