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Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов крайне резко высказался о Дмитрии Губерниеве. Комментируя уход Тины Канделаки с должности гендиректора, спортсмен отметил, что "Матч ТВ" следовало бы заодно избавиться и от телеведущего.
"Уже не просто не любит, а ненавидит вся страна комментарии Губерниева. У меня впечатление, что он близок к Паркинсону",
– заявил Тихонов.
Биатлонист также подчеркнул, что никто из мира большого спорта не может сказать ничего хорошего о комментаторе. При этом негативное отношение к Губерниеву сложилось едва ли не с самого начала его карьеры.
Александр отметил, что накануне смотрел теннисный матч, который комментировали двое – мужчина и женщина. При этом все внимание экспертов было сконцентрировано на том, что происходило на экране, не вдаваясь при этом в подробности и не углубляясь в персоналии.
"А этот знает все – в футболе и везде. Ну балабол и болван!"
– не унимался олимпийский чемпион.
Напомним, что сегодня, 8 сентября, стало известно, что Тина Канделаки покинула пост главного продюсера "Матч ТВ". Теперь журналистка будет трудиться на должности заместителя главы холдинга "Газпром-медиа". Иными словами, теперь Канделаки будет курировать деятельность не только спортивного канала, но и следить за происходящим в эфире "Пятницы!", ТНТ и других.
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