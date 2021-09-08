Воспользоваться подарочными баллами можно будет до апреля 2022 года

Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании на выборах 17 – 19 сентября, станут участниками розыгрыша призов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Победителей определят в прямом эфире с 18 по 20 сентября.

Розыгрыш автомобилей, квартир и призовых баллов будет транслировать телеканал "Москва 24". Так, москвичи, проголосовавшие онлайн в первый день выборов 17 сентября, могут наблюдать за розыгрышем в прямом эфире с 09:00 до 10:00 мск 18-го сентября. Проголосовавшие 18 сентября – соответственно, на следующий день, и т.д.

Всем победителям придет СМС о выигрыше. Для получения приза необходимо будет до 30 сентября 2021 года активировать на сайте программы присланный код. Далее москвичи, выигравшие автомобиль или квартиру, получат инструкцию, как вступить в право собственности.

Жители столицы, которые выиграют призовые баллы, должны будут обменять их на промокоды до 31 декабря 2021 года, а потратить их у партнеров акции – до 1 апреля 2022 года. Промокоды можно брать у разных партнеров акции и в разное время.

Стать участником акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале госуслуг mos.ru. До 13 сентября они могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. После проверки данных в ЦИК избирателю придет подтверждение, и в период выборов нужно будет получить и заполнить цифровой бюллетень.

Онлайн-голосование состоится, как и выборы на избирательных участках, с 17 по 19 сентября. Всем россиянам предстоит выбрать новый состав Госдумы, а жителям некоторых районов столицы также депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.