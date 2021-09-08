Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Проезд по МЦК будет бесплатным в День города
Фото: mos.ru
Московское центральное кольцо отмечает первый юбилей

Правительство Москвы вместе с РЖД решило сделать приятный подарок всем жителям и гостям столицы. В День города 11 сентября проезд на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным для всех. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Движение по МЦК было запущено в 2016 году. Москвичи быстро привыкли к новому маршруту. Сейчас кольцом пользуются более 500 тысяч пассажиров в будний день.

Благодаря МЦК транспортная доступность многих районов города значительно улучшилась. За счет этого также активизировалась социальная и культурная жизнь, открылись новые торговые, досуговые и бизнес-центры, строятся новые жилые дома. В целом за последние 10 лет метро в шаговой доступности получили 4 миллиона москвичей.

Ранее в Москве снизили плату за проезд при пересадке с одного вида общественного наземного транспорта на другой.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1840 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей