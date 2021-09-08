Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Московское центральное кольцо отмечает первый юбилей

Правительство Москвы вместе с РЖД решило сделать приятный подарок всем жителям и гостям столицы. В День города 11 сентября проезд на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным для всех. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В День города, 11 сентября, проезд по #МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с #РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 7, 2021

Движение по МЦК было запущено в 2016 году. Москвичи быстро привыкли к новому маршруту. Сейчас кольцом пользуются более 500 тысяч пассажиров в будний день.

Благодаря МЦК транспортная доступность многих районов города значительно улучшилась. За счет этого также активизировалась социальная и культурная жизнь, открылись новые торговые, досуговые и бизнес-центры, строятся новые жилые дома. В целом за последние 10 лет метро в шаговой доступности получили 4 миллиона москвичей.

Ранее в Москве снизили плату за проезд при пересадке с одного вида общественного наземного транспорта на другой.