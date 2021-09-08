В Подмосковье спасатели освободили застрявшую под капотом машины кошку

Животное не получило никаких серьезных травм

В подмосковном городе Солнечногорск спасатели вытащили кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас" на своей странице в "Инстаграм".

В единую диспетчерскую службу "112" позвонили владельцы транспортного средства. Именно они обнаружили под капотом бедное животное.

Прибывшие на место спасатели определили, что кошку затянуло под ремень генератора. Специалисты аккуратно сняли данную деталь, позволив животному выбраться из ловушки.

Спасенная тут же убежала. К счастью, она не получила никаких видимых травм, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".