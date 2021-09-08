Страна скорбит вместе с родными и близкими погибших и пострадавших

Дата 8 сентября 2021 г. для многих россиян навсегда окрасилась в черный цвет. В разных уголках страны произошли трагедии, оставившие после себя погибших и пострадавших.

Первая страшная весть прилетела из подмосковного города Ногинск. Там обрушилась часть стены многоквартирного дома, обвалились перекрытия между этажами. Причиной взрыва стал бытовой газ. По одной из версий, жильцы не выключили плиту на кухне перед сном.

По последним данным, в Ногинске два человека погибли, 14 пострадали. Среди пострадавших есть дети. Одна девочка едва не погибла уже после взрыва – она оказалась на самом краю рухнувшей стены на третьем этаже. Спасатели чудом успели снять малышку.

Примерно в тоже время хлопок бытового газа произошел в Екатеринбурге. Там пострадал как минимум один человек – молодой мужчина, проживавший в квартире с мамой. По информации портала E1.ru, взрыв был такой силы, что в других квартирах и подъезде повылетали окна и двери.

Еще одна печальная новость пришла из Норильска. Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Ему было 55 лет.

Зиничев прибыл в регион для наблюдения за учениями МЧС по защите арктических территорий от чрезвычайных ситуаций.

В момент гибели рядом с министром на краю обрыва стоял 63-летний Александр Мельник - известный оператор и кинематографист. Мельник поскользнулся и упал в воду, Зиничев среагировал первым из присутствовавших и прыгнул, пытаясь спасти человека, но ударился о выступ. Довезти пострадавших до больницы не успели – Зиничев и Мельник скончались в вертолете.