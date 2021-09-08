Несколько миллионов гривен было потрачено только на перелет

Журналисты выяснили, во сколько обошелся визит Владимира Зеленского в США.

Как оказалось, полет в Америку – удовольствие не из дешевых, особенно для украинского президента. Общая сумма расходов, связанных с поездкой, составила 316 тысяч долларов - 8,4 миллиона гривен или более 23 миллионов рублей.

При этом в ходе рабочего полета США украинский президент успел побывать в трех городах: Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Все перелеты были спланированы и оплачены заранее и, кстати, платежи производились в американской валюте.

К слову, хоть 2021 год пока не закончился, СМИ узнали, что за этот год Зеленский уже успел потратить из государственного бюджета Украины порядка 16,6 миллионов гривен (или примерно 46 миллионов рублей) на перелеты. Например, на поездку в Объединенные Арабские Эмираты было потрачено 1,7 миллионов гривен, весной президент летал в Катар, Турцию, Францию и Польшу. Стоимость этих перелетов составила 3,4 миллиона гривен. А если учесть еще и рабочие поездки в рамках Украины, тогда сумма достигнет отметки в 20,5 миллионов.

Примечательно, что указанные выше суммы неполные, потому что в них не входят расходы на проживание, питание и другие нужды.

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