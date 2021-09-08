Выбор того или иного дня влияет на качество заготовок

Квашенная капуста – одна из самых популярных заготовок на зиму. С наступлением осени хозяйки берутся за дело, отправляя кочан за кочаном на засолку. Некоторые верят – существуют благоприятные и неблагоприятные дни для этой деятельности.

В соответствии с суеверием, выбор того или иного дня непосредственно влияет на качество заготовок.

Когда можно квасить капусту в сентябре

Подходящим временем для засолки капусты считается период с 8 по 20 сентября. В этом случае она получится особенно хрустящей и ароматной. Также закуска простоит намного дольше.

Разрешается квасить капусту на убывающую Луну – с 22 по 30 сентября. Однако качество продукта будет чуть хуже. Кроме того, придется потратить больше времени на приготовление закуски.

Когда нельзя квасить капусту

Не стоит браться за дело в день полнолуния. В этом месяце Луна окажется в данной фазе 21 сентября.

Рецепт быстрой квашенной капусты

Весь процесс приготовления займет у вас примерно два часа.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 800 граммов,

Морковь – одна штука,

Соль – одна столовая ложка,

Сахар – две столовые ложки,

9%-ный уксус – три столовые ложки,

Вода – 800 миллилитров.

Приготовление:

Капусту тщательно помойте под холодной водой, после чего нарежьте ее соломкой средней толщины.

Натрите морковь. Положите измельченные овощи в стеклянную банку или любую другую емкость, которая не окисляется. Перемешайте ингредиенты.

Наполните кастрюлю необходимым количеством воды и отправьте на плиту. Всыпьте соль и сахар. Доведите жидкость до кипения.

Снимите кастрюлю с плиты, добавьте уксус. Залейте капусту и морковку горячим маринадом. Сверху емкость прикройте доской, на которой разместите груз. Оставьте закуску на два часа.

По истечении нужного времени уберите заготовку в холодильник.

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