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Квашенная капуста – одна из самых популярных заготовок на зиму. С наступлением осени хозяйки берутся за дело, отправляя кочан за кочаном на засолку. Некоторые верят – существуют благоприятные и неблагоприятные дни для этой деятельности.
В соответствии с суеверием, выбор того или иного дня непосредственно влияет на качество заготовок.
Подходящим временем для засолки капусты считается период с 8 по 20 сентября. В этом случае она получится особенно хрустящей и ароматной. Также закуска простоит намного дольше.
Разрешается квасить капусту на убывающую Луну – с 22 по 30 сентября. Однако качество продукта будет чуть хуже. Кроме того, придется потратить больше времени на приготовление закуски.
Не стоит браться за дело в день полнолуния. В этом месяце Луна окажется в данной фазе 21 сентября.
Весь процесс приготовления займет у вас примерно два часа.
Ингредиенты:
Белокочанная капуста – 800 граммов,
Морковь – одна штука,
Соль – одна столовая ложка,
Сахар – две столовые ложки,
9%-ный уксус – три столовые ложки,
Вода – 800 миллилитров.
Приготовление:
Капусту тщательно помойте под холодной водой, после чего нарежьте ее соломкой средней толщины.
Натрите морковь. Положите измельченные овощи в стеклянную банку или любую другую емкость, которая не окисляется. Перемешайте ингредиенты.
Наполните кастрюлю необходимым количеством воды и отправьте на плиту. Всыпьте соль и сахар. Доведите жидкость до кипения.
Снимите кастрюлю с плиты, добавьте уксус. Залейте капусту и морковку горячим маринадом. Сверху емкость прикройте доской, на которой разместите груз. Оставьте закуску на два часа.
По истечении нужного времени уберите заготовку в холодильник.
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