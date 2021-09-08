Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Штрафы могут поднять в 10 раз и даже больше

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок, предусматривающих усиление ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

По словам мэра, он получает довольно много жалоб от жителей столицы на мотоциклистов, гоняющих по ночным улицам без глушителя, на водителей, включающих очень громко музыку. Мер, принятых ранее, оказалось недостаточно, чтобы повлиять на нарушителей порядка. Поэтому столичный градоначальник предлагает реагировать более жестко.

В частности, штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами предлагается поднять в 10 раз – с 500 до 5000 рублей. Причем чем больше мощность двигателя машины, тем существеннее должно быть взыскание.

"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 тыс. рублей",

– поясняет мэр в своем блоге. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф предлагается отсчитывать с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.

При этом на улицах города предлагается в принципе запретить использование автомобилей и мотоциклов с модифицированными глушителями. Если таковые будут замечены – их задержат и поместят на штрафстоянку, где они будут находиться, пока владелец не вернет глушитель в штатное состояние.

Фиксировать нарушения и выписывать штраф будут в автоматическом режиме при помощи камер фото– видеофиксации, оснащенными специальными устройствами – "шумомерами".

Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума составляет 55 децибел днем и 40 децибел ночью. При этом стритрейсеры могут выдавать до 100 децибел, особенно при разгоне. Мэр Собянин рассчитывает, что городские парламентарии поддержат его усилия и помогут защитить москвичей от любителей ночных автогонок.

Напомним, что по действующему в Москве закону "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время" в период с 23:00 до 7:00 запрещено пускать фейерверки и петарды, проводить шумные ремонтные работы, кричать, включать громкую музыку и т.д.