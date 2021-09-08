Картина вышла на экраны в 2008 году

В среду, 8 сентября, общественность взбудоражило печальное известие – в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Министр пытался спасти Александра Мельника, который поскользнулся и упал с обрыва в воду. К сожалению, кинорежиссер тоже не выжил. Журналисты обратили внимание на то, что в одном из своих фильмов Мельник предсказал собственную смерть.

Речь идет о кинокартине "Новая Земля", которая вышла на экраны в 2008 году. В фильме снялись Ингеборга Дапкунайте, Марат Башаров, Сергей Жигунов, Сергей Колтаков и другие.

Сюжет фантастического боевика повествует о мире, в котором отменили смертную казнь. Из-за переполненности тюрем встал вопрос – где размещать заключенных. Тогда российские власти предложили отвезти часть из них на необитаемый остров, расположенный за полярным кругом.

Заключенных снабжают всем необходимым для жизни. Теперь их цель – построить поселение и начать все с чистого листа. Одним из участников эксперимента стал Николай, роль которого досталась актеру театра и кино Андрею Феськову.

Обстоятельства складываются таким образом, что многие заключенные погибают. Лишь несколько человек смогли улететь с острова на гидроплане. Николай же не захотел покидать ставшую родной землю. В конце фильма он прыгнул с обрыва в воду.

Про этот момент вспомнили журналисты издания Daily Storm. Действительно, создается такое впечатление, что Мельник предсказал свою смерть.

Ранее стало известно, где именно произошла трагедия.