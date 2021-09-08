Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
В среду, 8 сентября, общественность взбудоражило печальное известие – в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Министр пытался спасти Александра Мельника, который поскользнулся и упал с обрыва в воду. К сожалению, кинорежиссер тоже не выжил. Журналисты обратили внимание на то, что в одном из своих фильмов Мельник предсказал собственную смерть.
Речь идет о кинокартине "Новая Земля", которая вышла на экраны в 2008 году. В фильме снялись Ингеборга Дапкунайте, Марат Башаров, Сергей Жигунов, Сергей Колтаков и другие.
Сюжет фантастического боевика повествует о мире, в котором отменили смертную казнь. Из-за переполненности тюрем встал вопрос – где размещать заключенных. Тогда российские власти предложили отвезти часть из них на необитаемый остров, расположенный за полярным кругом.
Заключенных снабжают всем необходимым для жизни. Теперь их цель – построить поселение и начать все с чистого листа. Одним из участников эксперимента стал Николай, роль которого досталась актеру театра и кино Андрею Феськову.
Обстоятельства складываются таким образом, что многие заключенные погибают. Лишь несколько человек смогли улететь с острова на гидроплане. Николай же не захотел покидать ставшую родной землю. В конце фильма он прыгнул с обрыва в воду.
Про этот момент вспомнили журналисты издания Daily Storm. Действительно, создается такое впечатление, что Мельник предсказал свою смерть.
Ранее стало известно, где именно произошла трагедия.
Спасатели разбирают завалы
По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ