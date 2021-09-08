Один из чиновников уже отказался от должности, утверждает источник

Минимум четверо кандидатов рассматриваются на должность главы Министерства чрезвычайных ситуаций после гибели руководителя ведомства Евгения Зиничева. Трое из них – заместители министра правительства Тульской области и губернатор региона.

Один из источников сообщил, что рассматриваются кандидатуры первого заместителя главы правительства области Александра Чуприяна, а также еще двоих замов – Андрея Гуровича и Ильи Денисова. Первые двое еще обсуждались в руководстве МЧС несколько месяцев назад, во время прогнозирования перестановок кадров после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Власти планировали назначить Зиничева главой одной из силовых структур.

Известно, что Чуприян уже ответил отказом. Позиция остальных двух остается неизвестной. Другой источник же называет наиболее вероятным преемником Зиничева Андрея Гуровича. В 2018 году его делегировали в МЧС куратором по материальному и финансовому обеспечению для того, чтобы восстановить нарушенный еще предыдущим главой порядок, сообщает URA.ru.

Вероятнее всего, отмечает источник, главой МЧС станет человек, близкий к руководству страны. Глава Тульской области Дюмин, как и Зиничев, работал в охране президента Российской Федерации. Его фамилия давно фигурировала в списке кандидатур.

Напомним, глава МЧС погиб 8 сентября при попытке спасти телеоператора, не удержавшегося на выступе и упавшего в воду озера Лама на территории Путоранского заповедника. Министр рванул за режиссером и разбился о камень.