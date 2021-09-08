Российского генерала обвинили в коррупции

Высокопоставленный военный чиновник получил в качестве взятки около восьми миллионов рублей

Против замначальника инженерных войск ВС России генерал-майора Руслана Алахвердиева возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Отмечается, что уголовное производство открыто еще в конце июля. В настоящее время по делу ведутся активные следственные действия. Собеседник агентства не исключил, что новыми фигурантами производства станут коллеги Алахвердиева.

По данным источника, высокопоставленный военный подозревается в получении взяток от подрядчиков по госконтрактам (строительных организаций) и привлечении подчиненного к работам на своей даче. Речь идет о сумме в 8 млн руб, причем она еще не окончательная.

В конце августа Генпрокуратура сообщила, что с начала 2021 г. своих постов лишились 300 чиновников в связи с утратой доверия из-за коррупции, пишет издание "Свободная пресса".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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