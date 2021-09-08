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В среду, 8 сентября, в подмосковном городе Ногинск рухнула часть многоэтажки. Это произошло в результате взрыва газа. Сообщалось о 14 пострадавших и двоих погибших. Однако, в соответствии с последними данными, травмы различной степени тяжести получили 17 человек, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Шестерых пострадавших, двое из которых дети, забрали в больницу. Остальные ограничились оказанием медицинской помощи на месте происшествия.
Спасатели и следователи продолжают работать на месте взрыва, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Какие еще трагедии произошли 8 сентября – в материале от "Утро.ру".
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