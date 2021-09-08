Жителей Москвы предупредили о приближающейся погодной опасности

Неблагоприятные условия могут наступить с 9 утра до 9 вечера

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра. Такое заявление сделали в Гидрометцентре столицы, указав, что 9 сентября жителям города предстоит столкнуться с неблагоприятными погодными условиями.

Практически целый день – с девяти утра до девяти вечера – действует объявленное предупреждение. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". При этом 9 сентября ожидается теплая погода – до плюс 18.

До этого же, указывает источник, сообщалось, что до конца текущей недели в столице может установиться "бабье лето" с теплым воздухом – до 20 градусов тепла.

Источник: Гидрометцентр ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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